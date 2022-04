Keniaanse atlete Jeptum wint marathon Parijs in parcoursrecord

De Keniaanse atlete Judith Jeptum heeft in de marathon van Parijs het parcoursrecord bij de vrouwen aangescherpt. De atlete won na een lange solo in een tijd van 2.19.48 en dat was bijna een minuut onder het oude record.

Bij de mannen zegevierde de Ethiopiƫr Deso Gelmisa in 2.05.07. Hij versloeg in de eindsprint zijn landgenoot en medevluchter Seifu Tura, die 2.05.10 liep. De Fransman Morhad Amdouni eindigde als derde in 2.05.22. Hij scherpte daarmee het Franse record aan op de 42,195 kilometer.

De Nederlander Bart van Nunen ontbrak in de wedstrijd. Hij wilde in Parijs een limietpoging wagen voor de WK atletiek deze zomer in de Amerikaanse plaats Eugene, maar raakte in de aanloop naar de marathon geblesseerd.