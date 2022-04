Kreder en Kragh Andersen niet gestart in Ronde van Vlaanderen

Wielrenners Wesley Kreder en Søren Kragh Andersen zijn niet van start gegaan in de 106e editie van de Ronde van Vlaanderen. Kreder, rijdend voor de Franse ploeg Cofidis, is ziek geworden in de nacht van zaterdag op zondag. De Deen Kragh Andersen van Team DSM is onvoldoende hersteld van zijn inspanningen in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Kragh Andersen was zaterdag nog aangewezen als vervanger van Nils Eekhoff. De Nederlander zou afgelopen week terugkeren in het peloton nadat hij begin maart bij een val in Parijs-Nice een hersenschudding had opgelopen, maar dat ging niet door omdat hij nog niet fit genoeg is. Team DSM meldde zondag dat Kragh Andersen zich niet lekker voelde en niet kon fietsen.

Ploegleider Alain Deloeuil van Cofidis meldde dat Kreder plotseling grieperig is geworden. “Hij was al getest op corona, maar die test was negatief. Gelukkig maar. Renners kunnen dus nog gewoon verkouden worden. Het zal moeilijk worden voor ons om een rol te spelen in de finale van deze Ronde van Vlaanderen. Wij starten immers niet met een topfavoriet in onze rangen”, aldus Deloeuil.