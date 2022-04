Turnster Visser houdt zilver over aan wereldbeker in Bakoe

Turnster Naomi Visser heeft op de slotdag van de wereldbekerwedstrijd in Bakoe geen medaille kunnen toevoegen aan het zilver op het onderdeel brug van zaterdag. Visser had zich ook nog geplaatst voor de finales op vloer en balk, maar bleef daarin respectievelijk steken op de achtste en de zesde plaats.

Visser kwam zaterdag aan de brug tot een score van 13,100. Alleen de Fran├žaise Lorette Charpy deed het beter: 13,866. Ook Vera van Pol hield een medaille over aan die finale. Ze hield met een score van 12,966 de Duitse Sarah Voss (12,933) net van het brons af.

Visser kwam in de finale op vloer uit op 11,433. Het goud was voor de Braziliaanse Julia Soares: 13,433. Met 11,933 werd ze zesde op de balk, waarop Voss de beste was: 13,733.

Loran de Munck werd zaterdag in de finale op brug achtste en laatste met een score van 13,766.

Visser eindigde afgelopen najaar als vijfde in de allroundfinale op de WK.