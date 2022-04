Van der Poel en Van Vleuten jagen op nieuw succes in Vlaanderen

Na het wegvallen van Wout van Aert is Mathieu van der Poel de topfavoriet in de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die zondag om 10.00 uur in Antwerpen van start gaat. Van Aert zit thuis met een coronabesmetting. Van der Poel heeft nog niet veel wedstrijdkilometers in de benen na een rustpauze wegens slepende rugklachten, maar won sinds zijn rentree twee weken geleden wel al twee keer. Woensdag was de kopman van Alpecin-Fenix nog de beste in Dwars door Vlaanderen.

Van der Poel won ‘de Ronde’ al in 2020 na een meeslepend duel met Van Aert. Vorig jaar werd hij tweede achter de Deen Kasper Asgreen.

De mannen finishen naar verwachting rond 16.30 uur in Oudenaarde. De vrouwen, die om 13.25 uur in diezelfde plaats vertrekken, zullen rond 17.45 uur de finish bereiken. Dan wordt duidelijk wie de opvolgster is van Annemiek van Vleuten. Misschien is het de renster van Movistar zelf wel, eerder won ze de Ronde van Vlaanderen ook al in 2011.