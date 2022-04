Van der Poel start in Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel neemt volgende week deel aan de Amstel Gold Race. Dat bevestigde hij zondag na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel won de Gold Race in 2019 na een buitengewoon spannende finale. In 2020 ging de Nederlandse klassieker vanwege de coronamaatregelen niet door. Vorig jaar laste Van der Poel na de Ronde van Vlaanderen een rustperiode in met het oog op zijn mountainbike-ambities.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix liet lang in het midden of hun Nederlandse kopman volgende week zondag in Limburg zou verschijnen. Van der Poel is na een rustperiode wegens een rugblessure pas twee weken terug in koers. De winst in Vlaanderen betekende al wel zijn derde succes dit jaar.

Na de Amstel Gold Race volgt nog Parijs-Roubaix. Dan zit het klassieke voorjaar voor Van der Poel er naar alle waarschijnlijkheid op. “Luik-Bastenaken-Luik zal ik normaal gesproken niet rijden. Zeker niet als ik in de Giro d’Italia start, al is dat nog niet 100 procent zeker.”