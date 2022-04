Van der Poel wint Ronde van Vlaanderen voor tweede keer

Mathieu van der Poel heeft voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De 27-jarige wielrenner van Alpecin-Fenix versloeg na 273 kilometer in Oudenaarde medevluchter Tadej Pogacar en het nog net aangesloten duo Valentin Madouas en Dylan van Baarle in de sprint. Van Baarle werd tweede en de Fransman Madouas derde.

Van der Poel won de Ronde van Vlaanderen eerder in 2020. Vorig jaar verloor hij de sprint om de zege van de Deen Kasper Asgreen.

Zoals vooraf voorspeld werd de koers geopend bij de tweede doorkomst op de Oude Kwaremont. Het was Pogacar die daar vanuit het peloton in een ruk naar voren reed. De laatste vluchter die de tweevoudig winnaar van de Tour de France achterhaalde was de Nederlander Taco van der Hoorn, een van de negen renners die vanaf kilometer 10 voorop had gereden.

Die vroege vluchtgroep leidde pas tot een reactie bij het begin van de tweede heuvelzone. Jumbo-Visma stuurde de Belg Nathan Van Hooydonck vooruit en hij kreeg de Duitser Jonas Koch mee. Achter het tweetal volgde een tweede interessante groep met onder anderen de Deen Mads Pedersen en de Italiaanse oud-winnaar Alberto Bettiol.

De explosie van Pogacar op de Oude Kwaremont veranderde het koersbeeld volledig. Na zijn show op die klim leidde een nieuwe schifting op de Paterberg, met een sterke Van der Poel, tot een groep van een man of tien met onder anderen Van Baarle, diens Britse ploeggenoot Tom Pidcock, Pogacar, Pedersen en de Fransman Christophe Laporte van Jumbo-Visma.

Richting de Koppenberg reden Van Baarle en de Brit Fred Wright voorop. Op die helling maakte Pogacar opnieuw tempo, alleen Van der Poel en Madouas volgden. Het duo en het trio vonden elkaar. Quick-Step moest in achtervolging voor kopman Asgreen, die materiaalpech had gehad. Ook Jumbo-Visma had niemand voorin, maar het verschil groeide. Op de Kruisberg, ruim 25 kilometer voor de finish, had het vijftal inmiddels meer dan een minuut voorsprong.

Bij de laatste doorkomst op de Oude Kwaremont werd duidelijk dat het een tweestrijd ging worden. Pogacar en Van der Poel lieten Van Baarle, Madouas en Wright achter. Op de Paterberg konden de twee kemphanen elkaar niet losrijden, al moest Van der Poel even een meter prijsgeven. De Sloveen en de Nederlander reden samen naar de streep, maar ze keken in de slotkilometer zo lang naar elkaar dat Van Baarle en Madouas weer konden aansluiten. Juist op dat moment begon Van der Poel aan de sprint en hij bleef hen nog net voor. Pogacar raakte ingesloten en finishte in zijn eerste Ronde van Vlaanderen als vierde.