Van der Poel ziet genoeg ’taaie klanten’ onder tegenstanders

Mathieu van der Poel weet zondag in de Ronde van Vlaanderen alle ogen op zich gericht. Bij afwezigheid van de Belg Wout van Aert is de Nederlander van Alpecin-Fenix de topfavoriet. Van der Poel won ‘de Ronde’ eerder in 2020 en finishte vorig jaar als tweede.

“Het is jammer dat Wout er niet bij is, maar er zijn nog genoeg andere ’taaie klanten’ over”, zei Van der Poel kort voor de start in Antwerpen. Op papier komt de grootste tegenstand van de Brit Tom Pidcock, de Deen Kasper Asgreen die vorig jaar won of wellicht de Belg Tiesj Benoot, kopman bij Jumbo-Visma nu Van Aert vanwege een coronabesmetting ontbreekt. Van der Poel noemde tweevoudig Tourwinnnaar Tadej Pogacar ook als kanshebber. “Hij miste de aansluiting bij onze groep woensdag in Dwars door Vlaanderen, maar heeft toch laten zien dat hij dik in orde is.”

Van der Poel is pas twee weken weer in competitie, maar de zege in Dwars door Vlaanderen was al weer zijn tweede overwinning van het jaar. “Het kan snel gaan. Ik ben blij dat ik hier sta. Dat had ik een paar maanden geleden niet gedacht. Zeker niet dat ik deze vorm al weer heb.”

De finish wordt verwacht rond de klok van 16.30 uur.