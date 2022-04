Zilveren plak voor judoka Steenhuis, brons voor Ausma en Kamps

Guusje Steenhuis heeft op de Grand Slam van Antalya een zilveren medaille veroverd. De 29-jarige Steenhuis verloor in de finale van de klasse tot 78 kilogram op ippon van de Duitse Anna-Maria Wagner. De beslissing viel in de golden score.

In dezelfde klasse werd Natascha Ausma (25) derde. Ze was in de strijd om een bronzen plak op waza-ari de Duitse Luise Malzahn de baas. In de klasse boven 78 kilogram was er ook een podiumplek voor Marit Kamps (21), die derde werd na een zege in de eindstrijd van de herkansingen op Renee Lucht uit Duitsland (ippon).

Bij de mannen slaagde Jesper Smink er in de klasse tot 90 kilogram niet in een plak mee naar huis te nemen. In de finale van de herkansingen verloor hij op straffen van Krisztián Tóth uit Hongarije.

Steenhuis, Ausma en Kamps bezorgden de Nederlandse afvaardiging in Turkije de eerste medailles. Vrijdag en zaterdag vervulden de Nederlandse judoka’s een bijrol. Sanne van Dijke miste het toernooi wegens ziekte.