Poolse tennisster Swiatek officieel nummer 1 van de wereld

De Poolse tennisster Iga Swiatek is officieel de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Ze is de opvolger van de Australische Ashleigh Barty, die haar tennisloopbaan heeft beëindigd. Swiatek won afgelopen week het toernooi in Miami. De Tsjechische Barbora Krejcikova stijgt naar de tweede plaats en de Spaanse Paula Badosa klimt naar de derde plaats. Hoogst genoteerde Nederlandse is nog altijd Arantxa Rus op de 75e plaats.

Bij de mannen behoudt Novak Djokovic de eerste plek op de mondiale ranking. De Rus Daniil Medvedev verspeelde afgelopen week in Miami de kans om de Serviër af te lossen en blijft daardoor tweede. Het verschil in punten is minimaal; 8420 om 8410. De Duitser Alexander Zverev is de nummer 3. Carlos Alcaraz, die het masterstoernooi in Miami op zijn naam schreef, klimt vijf plaatsen en staat nu elfde. Botic van de Zandschulp zakt één plaatsje naar de 43e positie. Tallon Griekspoor wint één plekje en is de nummer 56 van de wereld.