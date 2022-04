Spaanse tennissters komen met Bolsova naar Den Bosch

De Spaanse tennissters komen volgende week met Aliona Bolsova in de ploeg naar Den Bosch voor het duel met Nederland in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup. De geboren Moldavische vervangt de geblesseerde Garbiñe Muguruza in de selectie. Tweevoudig grandslamkampioene Muguruza meldde zich vorige maand vanwege een schouderblessure af voor de landenwedstrijd.

Nederland ontvangt Spanje op 15 en 16 april op gravel in de Maaspoort in Den Bosch. Ook na het wegvallen van Muguruza, de nummer 9 van de wereld, hebben de Spaanse vrouwen nog een speelster uit de mondiale top 10 in hun ploeg zitten. Paula Badosa steeg op de maandag uitgebrachte ranglijst van de zesde naar de derde plaats, achter Iga Swiatek en Barbora Krejcikova. De rest van de ploeg bestaat uit Sara Sorribes, Nuria Párrizas en Rebeka Masárová. Bolsova haalde in 2019 de vierde ronde op het gravel van Roland Garros.

Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, debutante Arianne Hartono en dubbelspecialiste Demi Schuurs vormen de Nederlandse ploeg.