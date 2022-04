Wielrenner Moscon neemt rustpauze: conditie onder het nulpunt

Wielrenner Gianni Moscon komt dit voorjaar niet meer in actie. De 27-jarige Italiaan is hopeloos uit vorm. “Mijn conditie zit onder het nulpunt”, meldde de renner van Astana op Instagram. “Ik heb alles gegeven, zoals altijd, maar het stelde niet veel voor dit jaar.”

Moscon haalde zondag de finish niet in de Ronde van Vlaanderen. Hij stapte ook al voortijdig af in de Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar maakte hij nog indruk in Parijs-Roubaix; hij reed lange tijd alleen op kop en finishte uiteindelijk als vierde.

Moscon, die afgelopen winter Ineos Grenadiers verruilde voor Astana, wijt zijn slechte conditie aan een besmetting met het coronavirus in januari. “Na die drie weken ziekte door Covid in januari ben ik niet meer in staat geweest om me positief te voelen. Ik zal een periode van rust nemen om mijn conditie te verbeteren.”