Golfer Woods traint onder grote belangstelling voor Masters

Onder grote publieke belangstelling heeft golfer Tiger Woods een halve ronde afgewerkt op de banen van Augusta. De vijftienvoudig majorwinnaar overweegt deze week op de Masters zijn rentree te maken, ruim dertien maanden na een zwaar auto-ongeluk. De 46-jarige Amerikaan maakt vermoedelijk dinsdag bekend of hij meedoet aan de eerste major van het seizoen.

De voormalige nummer 1 van de wereld meldde zondag op Twitter dat hij op weg was naar Augusta om daar te gaan trainen. “Het wordt een beslissing op het laatste moment of ik ga meedoen”, aldus Woods, die een dag later negen holes afwerkte. Honderden toeschouwers keken langs de baan toe. Naar verluidt had Woods zondag ook al een trainingsrondje langs negen holes gemaakt.

De Amerikaan trok maandag op met zijn landgenoten Justin Thomas en Fred Couples. “Ik wil niet voor Tiger praten”, zei Couples. “Maar als een vriend kan ik wel zeggen dat het er indrukwekkend uit zag wat hij liet zien. Het slaan gaat goed, nu gaat het om het lopen. Als hij hier 72 holes kan lopen, dan doet hij mee.”

Woods veroverde in 2019 voor de vijfde keer het groene jasje als winnaar van de Masters. De Amerikaan kwam in november 2020 voor het laatst in actie, op de vanwege het coronavirus uitgestelde Masters. Als titelverdediger eindigde hij op de 38e plaats. Enkele maanden later liep Woods bij een eenzijdig verkeersongeluk zware verwondingen op, met name aan zijn rechterbeen.