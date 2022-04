Golflegende Woods bevestigt deelname aan de Masters

Tiger Woods is van plan over enkele dagen mee te doen aan het prestigieuze toernooi The Masters. De 46-jarige golflegende wist het toernooi liefst vijf keer te winnen. Woods maakt op de Augusta National Golf Club ruim dertien maanden na een zwaar auto-ongeluk zijn rentree. “Zoals het er nu voor staat, ga ik spelen”, zei hij op een persconferentie.

De afgelopen dagen namen de geruchten over een terugkeer van Woods al toe. Hij werd vorige week al gesignaleerd op de baan en trainde er begin deze week onder grote publieke belangstelling.

De Masters beginnen donderdag en de beslissing valt zondag.