Grote Prijs van België in Formule 1 al nagenoeg uitverkocht

Iets minder dan vijf maanden voor de Grote Prijs van België in de Formule 1 zijn nu al vrijwel alle tickets verkocht. Voor het raceweekend, dat eind augustus plaatsvindt op het circuit van Spa-Francorchamps, zijn alleen nog tickets voor de vrijdag en zaterdag beschikbaar, zo’n 3000 per dag.

In totaal zijn per dag ongeveer 100.000 bezoekers welkom op het circuit in de Ardennen. “We hebben nog nooit zo’n succes gekend”, zegt directrice Vanessa Maes van het organisatiecomité in Belgische kranten.

Bij de race op Spa-Francorchamps worden weer veel fans van wereldkampioen Max Verstappen verwacht. Vorig jaar schreef de Nederlander de Grand Prix van België op zijn naam. Vanwege overvloedige regenval werd toen niet geracet, maar reden de coureurs alleen enkele ronden achter de safetycar over de natte baan. De organisatie besloot de WK-punten te halveren. Vanwege de coronamaatregelen zaten er ongeveer 75.000 supporters op de tribunes, onder wie tienduizenden Nederlanders.

Het is onduidelijk of de Formule 1 ook na dit jaar nog een race in België kent. Het contract met de Belgische organisatie loopt eind dit jaar af en is nog niet vernieuwd. Een week na de GP van België staat de Dutch GP op Zandvoort op het programma (4 september). Dat raceweekeinde is ook al uitverkocht. In drie dagen komen zo’n 300.000 bezoekers naar het circuit in de duinen.