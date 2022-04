Tennissers uit Rusland en Belarus mogelijk geweerd van Wimbledon

De organisatie van Wimbledon praat met de Britse regering, de Britse tennisbond en de internationale tennisfederaties over het al dan niet toelaten van Russische en Belarussische tennissers. De zaak is van belang voor onder anderen Daniil Medvedev, de Russische nummer 2 van de wereld bij de mannen. Mogelijk mag Medvedev, die momenteel herstelt van een herniaoperatie, niet meedoen aan het grandslamtoernooi op het gras in Londen.

Tennissers uit Rusland en Belarus kunnen sinds het uitbreken van de oorlog onder neutrale vlag blijven deelnemen aan ATP-, WTA- en ITF-toernooien. De All England Club, de organisator van Wimbledon, mag vanwege haar onafhankelijke toernooistatus echter zonder het risico op juridische gevolgen een verbod uitvaardigen.

De organisatie van het grandslamtoernooi vreest dat een eventuele overwinning van Medvedev het Russische regime van Vladimir Poetin een boost zou kunnen geven tijdens de invasie in Oekraïne. Als wordt besloten om Medvedev te weren op basis van zijn nationaliteit, geldt dit ook voor alle andere Russische en Belarussische tennissers.

De organisatie maakte dinsdag bekend dat het voor de deadline van de inschrijving (eind mei) een definitieve beslissing neemt. Wimbledon gaat op 27 juni van start en duurt tot 10 juli. Nigel Huddleston, de Britse minister van Sport, vroeg Russische en Belarussische atleten eerder al te bewijzen dat ze neutraal zijn en geen steun ontvangen van het Russische regime.