Tennisster Kvitova geeft geblesseerd op in Charleston

Tennisster Petra Kvitova heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Charleston geblesseerd opgegeven. De 32-jarige Tsjechische, tweevoudig winnares van Wimbledon, besloot tijdens de tweede set van haar partij tegen Magdalena Frech uit Polen de strijd te staken. Frech leidde op dat moment met 7-6 (6) 3-2.

“Ik wilde heel graag op de baan blijven en vechten voor de winst, maar helaas was mijn lichaam het niet eens met mijn gedachten”, schreef Kvitova op Twitter. De voormalige nummer 2 van de wereld, nu afgezakt naar plek 29, kampt met een dijbeenblessure. Vorige maand raakten Simona Halep en Garbiñe Muguruza al geblesseerd. Zij ontbreken daardoor in Charleston en missen een deel van de aanloop naar Roland Garros, het grandslamtoernooi op het gravel in Parijs dat eind volgende maand begint.