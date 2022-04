Tourbaas Prudhomme bezoekt Amstel Gold Race

Koersdirecteur Leo van Vliet heeft zondag tijdens de Amstel Gold Race een speciale gast in de auto waarmee hij de wedstrijd volgt. Tourbaas Christian Prudhomme bezoekt de wielerkoers die vanwege de Franse verkiezingen een week eerder wordt gehouden. De ruil met Parijs-Roubaix op de kalender was nodig omdat in Frankrijk op verkiezingsdag geen grote evenementen kunnen worden gehouden.

Van Vliet hielp Prudhomme met de ruil, de dankbare Fransman komt daarom naar Limburg. “Hij gaat meteen hier de omgeving bekijken en met de burgemeester de grotten bezoeken. Ze gaan hem hier kietelen om misschien ooit weer de finish van een Touretappe te kunnen binnenhalen”, aldus Van Vliet, die nog een voordeel zag in de verplaatsing. “Nu valt de Amstel Gold Race niet samen met Pasen en heeft de horeca in Zuid-Limburg twee keer een topweekend.”

Van Vliet zag corona verhinderen dat er in 2020 gefietst werd en organiseerde vorig jaar een aangepaste editie over een gesloten parcours zonder publiek. De versie voor toerfietsers, belangrijk voor de inkomsten, werd afgelopen najaar verreden. Nu is die weer gewoon een dag voordat de wielerprofs en hun vrouwelijke collega’s hun koersen afwerken.