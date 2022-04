Van de Zandschulp begint gravelseizoen met nipte zege in Marokko

Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Marrakesh. De beste tennisser van Nederland was op het graveltoernooi in Marokko met 6-3 3-6 6-4 te sterk voor Hugo Dellien uit Bolivia, de nummer 93 van de wereld. De als zesde geplaatste Van de Zandschulp staat vijftig plekken hoger op de mondiale ranglijst.

In de derde set plaatste de Nederlander op 1-1 de beslissende break en hij maakte het bij 5-4 af op zijn eerste wedstrijdpunt. Het duel duurde bijna 2,5 uur.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp (26) het op tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles en Vit Kopriva uit Tsjechië.

Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste graveltoernooi van het jaar. Vorige maand nam hij het met Oranje in de Daviscup wel op gravel op tegen Canada (4-0). Hij won toen één wedstrijd.

Tallon Griekspoor doet ook mee in Marrakesh. Hij komt woensdag in actie tegen de Rus Pavel Kotov.