Basketballers LA Lakers lopen play-offs in NBA mis

De basketballers van de Los Angeles Lakers ontbreken dit seizoen in de play-offs van de NBA. De recordkampioen verloor dinsdag, zonder de geblesseerde sterspeler LeBron James, met 121-110 bij Phoenix Suns. Doordat de San Antonio Spurs de Denver Nuggets met 116-97 versloegen, kunnen de Lakers de achterstand op de tiende plaats in de resterende drie wedstrijden niet meer goedmaken.

Devin Booker nam bij Phoenix Suns 32 punten voor zijn rekening en Deandre Ayton 22. Russell Westbrook was met 28 punten topscorer bij de Lakers, die in 2020 voor het laatst kampioen werden in de NBA. Dat betekende toen de zeventiende titel uit de clubgeschiedenis.