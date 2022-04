Bilbao wint eindelijk rit in ‘eigen’ Ronde van Baskenland

De Spanjaard Pello Bilbao heeft de derde etappe van ‘zijn’ Ronde van Baskenland gewonnen. De renner van Bahrain Victorious bleef na een lastige rit over 181 kilometer van Llodio naar Amurrio in de sprint van een eerste groep de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe net voor. De derde plaats was voor de Rus Aleksandr Vlasov. Voor de 32-jarige Bilbao was het de eerste keer dat hij een rit won in de ronde op zijn geboortegrond.

Ook klassementsleider Primoz Roglic finishte in de eerste groep. De Sloveen van Jumbo-Visma draagt ook donderdag, wanneer er weer geklommen moet worden, de leiderstrui.

Drie vluchters – de Sloveen Jan Polanc, de Spanjaard Cristián Rodríguez en de Canadees Hugo Houle – reden na 30 kilometer weg uit het peloton. De samenwerking stokte toen de hellingen Opellora en Ozeka opdoemden. Daar bleek Rodríguez de beste klimmer. Hij bleef met een riante voorsprong alleen over. Met nog 40 kilometer te gaan bedroeg zijn marge 4 minuten, ruim meer dan de minuut die hij op klassementsleider Roglic moet terugpakken.

Met name Jumbo-Visma en Ineos leidden de achtervolging. Het zorgde ervoor dat Rodríguez bij de tweede en laatste beklimming van de Ozeka een groep favorieten steeds meer zag naderen. De Spanjaard kwam nog als eerste boven, maar werd op 20 kilometer voor de streep ingelopen.

In de afdaling en het iets vlakkere deel richting finish probeerde de Belg Remco Evenepoel een paar keer weg te rijden, maar zonder succes. Daarna zette hij zich op kop van de groep met zijn ploeggenoot Alaphilippe in zijn wiel. De Fransman leek, eenmaal gelanceerd, op weg naar zijn tweede dagzege op rij. Maar Bilbao, tweevoudig ritwinnaar in de Giro d’Italia van 2019, bleek net iets sneller.