Griekspoor verliest ook in Marrakesh in eerste ronde

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-tennistoernooi van Marrakesh. De Nederlander stond in de eerste set geen game af tegen de Rus Pavel Kotov, maar verloor uiteindelijk toch met duidelijke cijfers: 6-0 2-6 2-6. De partij duurde een kleine twee uur.

De nederlaag op het gravel in Marokko betekende een tegenvaller voor de 25-jarige Griekspoor, die op de wereldranglijst de 56e positie inneemt. De twee jaar jongere Kotov is momenteel de mondiale nummer 172.

Griekspoor strandde de voorbije periode bij de masterstoernooien van Miami en Indian Wells ook in de openingsronde, net als daarvoor bij het ATP-toernooi van Marseille. De 25-jarige Noord-Hollander bereikte twee maanden terug bij het ABN AMRO World Tennis Tournament voor het laatst de tweede ronde op het hoogste tennisniveau.

Botic van de Zandschulp wist een dag eerder wel door te dringen tot de tweede ronde in Marrakesh.