Motorcoureur Márquez maakt rentree in Austin

Motorcoureur Marc Márquez maakt komend weekeinde in de Grote Prijs van de Verenigde Staten zijn rentree in de MotoGP. De 29-jarige Spanjaard miste afgelopen weekeinde de Grote Prijs van Argentinië omdat hij nog steeds niet helemaal goed ziet. Márquez moest ruim een week geleden de GP van Indonesië overslaan omdat hij bij een val in de warming-up een hersenschudding opliep.

Márquez behaalde tussen 2013 en 2019 zes keer de wereldtitel. Hij miste het hele seizoen 2020 na een breuk in zijn rechterarm en de daaropvolgende complicaties. Vorig jaar keerde Márquez geleidelijk terug op het hoogste niveau, maar na een val aan het einde van het seizoen begonnen zijn gezichtsproblemen. Een oogarts concludeerde dat hij last heeft van diplopie (dubbelzien).

Márquez won zeven van de acht WK-races in Austin, waaronder die van vorig seizoen. De Spanjaard is in de WK-tussenstand voorlopig vijftiende, op 34 punten van zijn landgenoot Aleix Espargaro, die voorlopig de leiding in handen heeft.