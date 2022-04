Noorwegen bezorgt curlers vijfde nederlaag op WK

De Nederlandse curlingmannen hebben hun eerste zege op het WK in Las Vegas geen goed vervolg kunnen geven. Na de zege van 11-9 op Italië, moest het team van skip Wouter Gösgens zijn meerdere erkennen in Noorwegen. Het werd 8-3.

Voor Oranje betekende het de vijfde nederlaag in zes duels, waardoor Nederland laatste staat. Woensdag volgt een ontmoeting met de Verenigde Staten.

Aan het WK doen dertien landen mee. De twee hoogst geklasseerde teams van de groepsfase gaan rechtstreeks naar de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 spelen in een kwalificatiewedstrijd om de andere twee halvefinaleplaatsen.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021).