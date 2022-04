Schaatsster Beune stapt over van Jumbo naar Team IKO

Joy Beune schaatst vanaf komend seizoen voor Team IKO. De 22-jarige rijdster uit Borne komt over van Jumbo-Visma. Beune wist zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen, die twee maanden geleden in Beijing plaatsvonden.

Naast Beune trok Team IKO ook Robin Groot en Zeno de Ponti aan. Esmee Visser verlengde onlangs haar contract bij de ploeg.

“We volgen Joy al heel lang op de voet en we zijn ervan overtuigd dat ze alles in zich heeft om straks in 2026 er te staan op de Olympische Spelen van Milaan”, meldt Team IKO. “We zijn dan ook ontzettend trots dat we Joy aan ons team hebben kunnen verbinden en geven haar alle tijd en ruimte om stap voor stap naar de top te groeien.”