Tennisser Tsonga stopt na Roland Garros

Jo-Wilfried Tsonga beëindigt volgende maand zijn tennisloopbaan, zo heeft de Fransman op sociale media bekendgemaakt. Roland Garros wordt het laatste toernooi van de 36-jarige Tsonga, die in 2012 de nummer 5 van de wereld was.

Tsonga reikte in 2008 tot de finale van de Australian Open, waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. In totaal won hij achttien ATP-titels, zijn laatste in 2019. Vijf jaar geleden schreef hij het ABN AMRO World Tennis Tournament op zijn naam door in de finale de Belg David Goffin te verslaan. In 2011 verloor hij in Ahoy in de finale van de Zweed Robin Söderling.

Door blessureleed is Tsonga afgezakt naar plek 220 op de wereldranglijst. Hij kwam dit seizoen op geen van de zes toernooien die hij speelde voorbij de tweede ronde. Van Richard Krajicek kreeg hij een wildcard voor het ABN-toernooi, maar ook daar bleef hij in de openingsronde steken.

Roland Garros begint op zondag 22 mei.