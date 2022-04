Teruggekeerde Vettel wil bij GP Australië meer leren over auto

Formule 1-coureur Sebastian Vettel wil de vrije trainingen bij de Grote Prijs van Australië gaan gebruiken om meer te gaan leren over zijn auto. Het wordt voor de 34-jarige Duitser zijn eerste race van het seizoen, nadat hij die in Bahrein en Saudi-Arabië miste door een coronabesmetting. Omdat hij ook tijdens de testdagen voor het seizoen niet tot veel kilometers kwam, heeft de Aston Martin-coureur een achterstand in te halen.

“Het voelt als te laat komen op school”, zei Vettel zelf over zijn verlate start van het seizoen. Hij moet zijn team aan de eerste punten gaan helpen, nu de Britse renstal net als Williams nog geen punten wist te halen.

“Na bijna een maand uit de auto te zijn geweest, zal het belangrijk zijn om te leren in de trainingen”, aldus de viervoudig wereldkampioen.”Ik hoop dat we een paar stappen vooruit kunnen zetten in wat normaal een spannende en onvoorspelbare race is. Ik kijk er naar uit om weer aan de slag te gaan.”

Vettel won de race in Melbourne, die na twee jaar afwezigheid weer wordt gereden, drie keer. De race begint zondag om 07.00 uur.