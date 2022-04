Van Aert hervat training maar mist Amstel Gold Race

Wout van Aert neemt definitief niet deel aan de Amstel Gold Race. De Belg van Jumbo-Visma, vorig jaar winnaar van de Nederlandse klassieker die zondag wordt verreden, moest vorige week vanwege een coronabesmetting al afzeggen voor de Ronde van Vlaanderen. Zijn ploeg meldt dat Van Aert weer mag trainen, maar de Gold Race komt te vroeg. Deelname aan Parijs-Roubaix, op 17 april, is nu het doel.

Met het ontbreken van Van Aert zijn de Belg Tiesj Benoot en de Fransman Christophe Laporte de kopmannen bij Jumbo-Visma. Ook Tom Dumoulin hoopt een rol in de finale te kunnen spelen. De Limburger stapte half maart af in de Ronde van CataloniĆ« en maakte zaterdag een geslaagde rentree in de Volta Limburg Classic. Dumoulin richt zich dit voorjaar op de Giro d’Italia, die begin mei begint.

De ploeg bestaat verder uit de Nederlanders Jos van Emden, Timo Roosen en Mike Teunissen en de Belg Nathan Van Hooydonck.