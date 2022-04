Van Gerwen niet tegen positief geteste Anderson in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft zich zonder te spelen bij de laatste vier geschaard op de Premier League-avond in Leeds. De vijfvoudig kampioen zou donderdagavond in de kwartfinales in actie komen tegen Gary Anderson, maar de Schot heeft positief getest op het coronavirus.

Van Gerwen neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen Michael Smith en regerend wereldkampioen Peter Wright.

De 32-jarige Van Gerwen is na acht speelavonden de koploper in de Premier League. De competitie is dit seizoen van opzet veranderd; iedere donderdag wordt er een minitoernooi gespeeld volgens een afvalsysteem.