Basketballer Durant loodst Nets in stadsderby langs Knicks

Kevin Durant was de uitblinker bij de basketballers van Brooklyn Nets, die stadsrivaal New York Knicks met 110-98 versloegen in de Amerikaanse NBA. Durant noteerde 32 punten, 10 rebounds en 11 assists voor zijn ploeg die een achterstand van 21 punten wist goed te maken. Kyrie Irving voegde 24 punten toe aan de score van de Nets, die nog niet zeker zijn van een plek in de play-offs en eerst nog in de barrages uitkomen.

Vedette Durant was niet blij met het vertoonde spel van de Nets. “Het is riskant, ik haat het om dat team te zijn dat zo moet terugvechten in de wedstrijd”, zei Durant. “Maar die situatie kan komen en voor ons gaat het erom dat we, ongeacht de score, elkaar blijven steunen. We hadden de goede spirit in de tweede helft.”