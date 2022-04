Colombiaan Martínez sprint naar etappezege in Baskenland

Daniel Martínez heeft de vierde etappe in de Ronde van Baskenland gewonnen. De Colombiaanse wielrenner van Ineos Grenadiers was na 185,6 kilometer in de sprint net iets sneller dan de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe, die daarmee naast zijn tweede zege in deze etappekoers greep. Een fotofinish maakte duidelijk dat Martínez met zijn wiel eerder over de finishlijn kwam dan Alaphilippe. De Italiaan Diego Ulissi eindigde als derde. Alaphilippe werd woensdag ook al tweede, toen achter de Spanjaard Pello Bilbao.

De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma werd vierde en behoudt de leiding in het algemeen klassement. De 32-jarige renner heeft een voorsprong van 5 seconden op de Belg Remco Evenepoel. Dat is te danken aan de openingstijdrit. Martínez staat, na zijn tweede zege van het seizoen, derde op 11 seconden van Roglic.

De vijfde etappe gaat vrijdag over 163,8 kilometer van Zamudio naar Mallabia. De Ronde van Baskenland eindigt zaterdag met een ‘koninginnenrit’ waarin twee cols van de derde categorie, twee cols van de tweede categorie en drie cols van de eerste categorie beklommen moeten worden.