Golflegende Woods begonnen aan 24e Masters

Tiger Woods is onder grote publieke belangstelling begonnen aan The Masters. De 46-jarige golflegende, vijfvoudig winnaar van het prestigieuze toernooi, sloeg om iets na 17.00 uur af op Augusta.

Dinsdag gaf Woods al aan dat hij van plan was te gaan spelen, maar hij hield wel een slag om de arm. “Zoals het er nu voor staat, ga ik spelen”, liet hij op een persconferentie optekenen. “Het is afhankelijk van de vraag hoe mijn lichaam herstelt en waartoe ik een dag voor het toernooi in staat ben.” Woods maakte zich vooral zorgen over het lopen. Ruim dertien maanden geleden had hij een zwaar auto-ongeluk en vooral zijn rechterbeen liep daarbij zware verwondingen op.

Woods, die al voor de 24e keer meedoet aan The Masters, vormt een flight met de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen en de Chileen Joaquin Niemann.

Langs de kant stond het rijen dik om de verrichtingen van Woods, gekleed in een fel roze shirt, te volgen.