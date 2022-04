Quick-Step met debutant Asgreen in Amstel Gold Race

De Deense wielrenner Kasper Asgreen debuteert zondag in de Amstel Gold Race. De 27-jarige Deen, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, voert de ploeg aan van Quick-Step Alpha Vinyl voor de Limburgse heuvelklassieker over ruim 250 kilometer. Asgreen kon vorige week in de Ronde van Vlaanderen niet meedoen om de winst.

Mathieu van der Poel volgde de Deen op op de erelijst van het wielermonument. Asgreen kwam in Oudenaarde als 23e over de finish, ruim een minuut na de Nederlander die ‘Vlaanderen’ in 2020 ook al won. Van der Poel staat zondag in Maastricht ook aan de start van de Gold Race. Hij schreef de Nederlandse klassieker drie jaar geleden op zijn naam.

Asgreen, die volgende week ook Parijs-Roubaix rijdt, krijgt in de Limburgse heuvels steun van onder anderen Zdenek Stybar, Davide Ballerini en Florian Sénéchal. De renners van Quick-Step hebben dit seizoen achttien overwinningen geboekt, waarvan zes via de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen