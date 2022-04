Tennisser Berrettini slaat na operatie aanloop Roland Garros over

De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini, de nummer 6 van de wereld, slaat vrijwel alle voorbereidingstoernooien op Roland Garros over. De 25-jarige Berrettini onderging vorige week een kleine operatie aan zijn rechterhand. De Italiaan heeft zich daarom afgemeld voor de graveltoernooien van Monte Carlo, Madrid en Rome. In Madrid haalde hij vorig jaar de finale.

“Het was een moeilijke beslissing om me af te melden voor deze toernooien, zeker die van Rome”, schrijft Berrettini op Instagram. “Het is echter wel de juiste beslissing, om er zeker van te zijn dat ik nog vele jaren op het hoogste niveau kan strijden voor de prijzen. Op advies van de artsen heb ik besloten geen tijdsdruk te zetten op mijn herstelproces.”

Berrettini haalde begin dit jaar de halve finales van de Australian Open, waarin hij het moest afleggen tegen Rafael Nadal. De Italiaan bereikte vorig seizoen de kwartfinales van Roland Garros en de finale van Wimbledon. Beide keren verloor hij van Novak Djokovic. Het grandslamtoernooi op het gravel in Parijs begint op 22 mei.