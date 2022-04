Tennisser Van de Zandschulp naar laatste acht in Marrakesh

Botic van de Zandschulp heeft zich op het ATP-toernooi van Marrakesh verzekerd van een plek in de kwartfinales. De als zesde geplaatste Nederlander, de nummer 43 van de wereld, was in de tweede ronde met 6-2 6-4 te sterk voor de Tsjechische qualifier Vit Kopriva.

Van de Zandschulp stond in de tweede set met 3-0 en een dubbele servicebreak voor, maar liet de nummer 165 toch nog terugkomen tot 4-4. In de negende game van de set plaatste de Nederlands kampioen opnieuw een break, waarna hij het na 1 uur en 19 minuten afmaakte op zijn eerste wedstrijdpunt.

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp is het de tweede kwartfinaleplaats van het seizoen. Begin januari reikte hij tot de kwartfinales van het ATP-toernooi van Melbourne.

Vrijdag neemt Van de Zandschulp het bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen de als eerste geplaatste Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime en Alex Molcan uit Slowakije.