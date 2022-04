Titelverdedigster Schulting mist WK shorttrack door corona

Suzanne Schulting kan dit weekeinde niet meedoen aan de wereldkampioenschappen shorttrack in de Canadese stad Montreal. De Nederlandse titelverdedigster testte donderdag positief op het coronavirus.

Schulting won vorig jaar bij de WK in Dordrecht liefst vijf gouden medailles. Ze schreef alle individuele titels op haar naam. Bij de Olympische Spelen in februari in Beijing won Schulting goud op de 1000 meter en met de aflossingsploeg. Daarnaast veroverde ze ook nog zilver op de 500 meter en brons op de 1500 meter.

“Ik heb positief getest op corona. Mentaal ben ik gebroken”, schrijft Schulting op Instagram. “Het is en was een lang seizoen. Ik had mezelf weer opgeladen en voelde me zo klaar om mijn vijf titels te verdedigen. Ik deed er alles aan om negatief te blijven, maar het is helaas niet gelukt. Veel succes aan alle shorttrackers dit WK komend weekend.

Het WK zou eigenlijk van 18 tot en met 20 maart worden gehouden. De internationale schaatsbond ISU besloot vanwege de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne het evenement uit te stellen naar komend weekeinde. Schulting en de andere shorttrackers moesten daardoor langer doortrainen dan aanvankelijk gepland. Normaal gesproken hebben de shorttrackers in april al vakantie en zijn ze zelfs alweer voorzichtig bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

De Nederlandse shorttrackploeg was al sinds 27 maart in Canada. Omdat in Nederland geen ijs meer beschikbaar is, trainden ze eerst in Calgary ter voorbereiding op de WK. Maandag vloog de ploeg door naar Montreal.

Selma Poutsma en Bram Steenaart testten eerder ook al positief op het coronavirus. Yara van Kerkhof vervangt Schulting in het individuele toernooi. Xandra Velzeboer en Rianne de Vries zijn daarin de andere twee deelneemsters. Poutsma is inmiddels weer een aantal dagen negatief en gaat toch weer richting Canada om mee te doen aan de achtervolging.

Bij de mannen bestaat de Oranje-formatie na het wegvallen van Steenaart uit Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt. Bij de achtervolging doen verder Sven Roes en Friso Emons mee.