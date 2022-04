Toekomstig wielerboegbeeld Vollering bezorgd over aanwas

Wielrenster Demi Vollering vernam deze week de verhoging van het prijzengeld voor de vrouwen in de Amstel Gold Race. Voor de winnares ligt 16.000 euro klaar. “Het is weer een mooie stap”, zegt de 25-jarige renster van SD Worx, vorig jaar tweede in de Nederlandse klassieker. Tegelijkertijd spreekt ze haar zorg uit: “Meer media-aandacht is eigenlijk nu belangrijker.”

“Met langere tv-uitzendingen van onze wedstrijden krijg je meer fans voor het vrouwenwielrennen. Daardoor worden sponsoren meer geïnteresseerd en trek je een nieuwe generatie mee. We gaan een probleem krijgen omdat er aan de onderkant bijna niks bij komt. Ik vind het ook belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een nieuwe generatie, in wedstrijden voor junioren, nieuwelingen, bij clubs, dat meisjes op jonge leeftijd kunnen gaan fietsen.”

Ze zag het aan haar zusje Bodine, 18 inmiddels, die op een gegeven moment het fietsen niet meer leuk vond, maar door de tv-beelden van de successen van haar oudere zus weer enthousiast werd. Al had die de pech dat ze door corona tot een generatie behoort die twee jaar wedstrijden heeft gemist.

Naar zichzelf kijkend zijn er weinig zorgen voor Vollering. Ze keerde anderhalve week geleden terug van een hoogtestage in de Sierra Nevada. De weken op hoogte moeten zich de komende weken uitbetalen. Vorig jaar zocht ze voor het eerst de bergen op in voorbereiding op de ‘Amstel’ en de Ardenner koersen. Ze werd tweede achter Marianne Vos en won een week later Luik-Bastenaken-Luik. “Terug op zeeniveau adem je beter, je voelt je frisser aan het einde van een wedstrijd”, zo omschrijft ze het effect van een langer verblijf op hoogte.

De tuindersdochter uit Berkel en Rodenrijs heeft de vlakke wegen vrijwel afgezworen. Thuis is inmiddels het Zwitserse Therwil, waar ze bij haar Nederlandse vriend is ingetrokken en de heuvels lang en zwaar zijn. Richting Tour de France komende zomer volgt een langer verblijf in de Alpen, waar ze de beklimmingen gaat verkennen.

Vollering heeft de kwaliteiten om het nieuwe boegbeeld te worden van het vrouwenwielrennen in Nederland als Annemiek van Vleuten (39) en Marianne Vos (34) ooit stoppen. Ze kan klimmen én een koers afmaken. Het laatste is een kwaliteit die ze deelt met Lorena Wiebes, met wie ze bij de ploeg Parkhotel Valkenburg haar entree in het peloton maakte. Wiebes (23) rijdt inmiddels voor Team DSM en won al veertig wedstrijden. “Ik vind het altijd weer leuk om haar tegen te komen in de koers. Vorig jaar in de Women’s Tour won zij veel etappes en ik droeg de leiderstrui. Stonden we daar steeds samen achter het podium voor de huldiging. Dat vond ik best bijzonder.”