Unicum wacht Feyenoord en PSV in kwartfinale Conference League

Feyenoord en PSV spelen vanavond hun eerste kwartfinaleduel in de Conference League. De ploeg uit Rotterdam is gekoppeld aan Slavia Praag, terwijl de Eindhovenaren op hun beurt naar het Engelse Leicester mogen afreizen. Beide ploegen hebben zich tot bij de laatste acht deelnemers van het toernooi weten te knokken en het is niet ondenkbaar dat zij allebei de halve finale halen. Maar hoe bijzonder is dat? We zoeken het uit!

We zijn niet bepaald verwend, als het aankomt op Nederlands succes in Europese toernooien. Uiteraard herinneren we ons allemaal nog het glansjaar van Ajax in seizoen 2018/2019, toen zij door wisten te stoten tot de halve finale van de Champions League (CL) en met slechts een paar tellen op de klok, uit het toernooi werden geschoten door Tottenham Hotspur.

De Prestatie van Ajax was knap, maar staat op zichzelf. In de jaren daarvoor wisten weinig Nederlandse ploegen te presteren wat de Amsterdammers dat jaar wél deden. Feyenoord, PSV, AZ, FC Utrecht, Heracles Almelo en zelfs Willem II kregen de kans om zich te laten zien op het Europese toneel, maar wisten nooit indruk te maken. Vaak eindige een campagne in de voorrondes of tijdens de poulefase. Slechts sporadisch wist een ploeg verder te komen.

Europese mineur omgezet in optimisme

Door de slechte prestaties van de afgelopen jaren is de Nederlandse competitie in het bezit van slechts één direct ticket voor het miljoenenbal van de Champions League. Dit zit zo: wie in één van de drie Europese competities presteert, verdient punten. Deze punten worden gekoppeld aan het land waaruit de club komt. Elk land verzameld op die manier punten. De landen met de meest verzamelde punten, krijgen tickets voor de Champions League. En de Champions League, daarin wil je spelen! Dit toernooi is namelijk met veel geld gemoeid. Ajax, Feyenoord, PSV, AZ én Vitesse speelden dit jaar Europees in de Champions League, Europa League en Conference League en deden dat dit jaar dermate goed, dat nu een tweede directe ticket voor de CL binnen handbereik is.

Ongekend Europees succes



Ajax gaf in het seizoen 2018/2019 het goede voorbeeld, maar moest het dat jaar helemaal alleen doen. Dit jaar had de club uit Amsterdam naast zich nog vier Nederlandse ploegen die meehielpen bij het verzamelen van punten. Dit gebeurt zelden zo succesvol als dit jaar en het is dus ook een unicum wat ons nu mogelijk wacht: twee Nederlandse ploegen in een halve finale van een Europees toernooi. We moeten helemaal teruggaan naar 2002 om dat te herbeleven. Het waren destijds ook Feyenoord en PSV die samen in een halve finale van een toernooi terechtkwamen. Sterker: ze stonden tegenover elkaar. Feyenoord wist uiteindelijk de finale te behalen en won die ook.

Dit was de laatste keer dat een Nederlandse ploeg een Europese prijs won. Sindsdien is het behalen van Europese prijzen of zelfs het bereiken van finales een haast onmogelijke opgave voor Nederlandse ploegen. Vanavond zal blijken wie van deze twee ploegen een succesvol vervolg kan geven aan de campagne in de Conference league, als zowel Feyenoord (18:45 uur) als PSV (21:00 uur) aftrappen voor hun wedstrijd.