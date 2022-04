Alpecin-Fenix presenteert ploeg rond Van der Poel voor Gold Race

Wielerploeg Alpecin-Fenix heeft aangekondigd welke renners zondag van start gaan in de Amstel Gold Race. De kopman is Mathieu van der Poel, die zijn deelname na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen al bevestigde. Naast Van der Poel verschijnt met Oscar Riesebeek nog een Nederlander aan de start in Maastricht. Riesebeek eindigde in 2018 op de 21e plaats in de Gold Race.

Voor Van der Poel is het zijn eerste deelname aan de Limburgse heuvelklassieker sinds zijn overwinning in 2019. In 2020 ging de Gold Race niet door vanwege de coronamaatregelen en vorig jaar laste Van der Poel een rustpauze in om zich te focussen op zijn mountainbike-ambities. De Belg Wout van Aert schreef toen de Gold Race op zijn naam.

Naast Van der Poel en Riesebeek bestaat de ploeg verder uit Tobias Bayer, Stefano Oldani, Dries De Bondt, Kristian Sbaragli en Michael Gogl.