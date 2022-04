Basketballers Miami Heat zeker van eerste plaats NBA

Zonder zelf te spelen hebben de basketballers van Miami Heat zich in de NBA verzekerd van de eerste plaats in het oosten. De twee achtervolgers, Boston Celtics en Philadelphia 76ers, verloren van respectievelijk Milwaukee Bucks en Toronto Raptors. Daardoor is Miami Heat niet meer te achterhalen door de andere clubs in de oostelijke divisie en zeker van ’thuisvoordeel’ in de play-offs.

De club uit Florida staat op 52 overwinningen tegenover 28 nederlagen. NBA-kampioen Milwaukee Bucks, dat de Celtics met 127-121 versloeg, klom naar de tweede plek in het oosten. Giannis Antetokounmpo maakte 29 punten voor de Bucks. De ‘Sixers’ verloren met 119-114 bij de Raptors, die in Pascal Siakam hun uitblinker hadden (37 punten, 12 assists en 11 rebounds).

Denver Nuggets verzekerde zich in het westen van het zesde en laatste rechtstreekse ticket voor de play-offs. De Nuggets deden dat met een zege op Memphis Grizzlies: 122-109. Nikola Jokic blonk uit met 35 punten en 16 rebounds. De Serviër werd zo de eerste speler die in één seizoen minimaal 2000 punten maakt, 1000 rebounds pakt en 500 assists geeft. “MVP, MVP!”, riep het publiek, dat graag ziet dat Jokic net als vorig jaar wordt uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de reguliere competitie.

Komende week staat een zogeheten play-in op het programma, waarin zowel in het oosten als het westen vier teams strijden om de resterende twee plaatsen in de play-offs.