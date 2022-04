Becker schuldig bevonden in Londens strafproces

In het Londense strafproces tegen voormalig tennisser Boris Becker heeft de rechtbank hem op meerdere punten schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft de 54-jarige Duitser zijn vermogen achtergehouden voor zijn curator. De drievoudig Wimbledonkampioen riskeert een gevangenisstraf van zeven jaar.

Het vonnis wordt op 29 april bekendgemaakt en Becker kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

De voormalig nummer 1 van de wereld werd op 21 juni 2017 failliet verklaard vanwege een onbetaalde lening van meer dan 3 miljoen pond op zijn landgoed in het Spaanse Mallorca. De oud-tennisser wordt ervan verdacht bij zijn faillissement in 2017 voor miljoenen aan inkomsten achter te hebben gehouden. Zo zou hij ook verzuimd hebben om meerdere gewonnen trofee├źn op te geven als onderdeel van zijn bezittingen.

In oktober 2020 verwierp Becker alle beschuldigingen in de Londense rechtbank. In die periode liep er een onderzoek naar de beschuldigingen, waarna het inhoudelijke proces in september 2021 werd opgestart.