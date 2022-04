Enkele Russen en Oekraïners in recreantenveld marathon Rotterdam

Atleten met de Russische of Belarussische nationaliteit zijn niet uitgenodigd voor de marathon van Rotterdam. Dat benadrukte directeur Remco Barbier van het hardloopevenement, dat zondag voor de 41e keer wordt gehouden. “We volgen daarmee de lijn van sportkoepel NOC*NSF.”

Vanwege de Russische inval in Oekraïne worden overal ter wereld sporters uit Rusland en Belarus geweerd van internationale evenementen. Dat is op dringend advies van het Internationaal Olympisch Comité en NOC*NSF heeft die aanbevelingen overgenomen.

De marathon van Rotterdam volgt die adviezen. “In het topveld zullen geen Russen of Belarussen te zien zijn. Er zijn geen atleten met die nationaliteit uitgenodigd. Bij de recreanten loopt wel een aantal Russen mee”, zegt Barbier. “Dat zijn er dertig. Maar ook dat is in lijn met de aanbevelingen en adviezen van NOC*NSF en het Internationaal Olympisch Comité. Het zijn mensen die hier niet hun land vertegenwoordigen”, aldus Barbier.

Er zijn in het recreantenveld ook twintig deelnemers uit Oekraïne, aldus de directeur. “Maar ik weet verder niets over hun achtergrond.”

Voor de marathon hebben 15.000 mensen zich individueel ingeschreven en 3200 via bedrijven. De deelnemers komen uit 85 verschillende landen. De meeste buitenlandse deelnemers komen uit België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Ierland.