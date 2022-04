Hockeysters laten zich in Pro League verrassen door India

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun eerste nederlaag geleden in de Pro League. India was vrijdag in Bhubaneswar met 2-1 te sterk voor het team van interim-bondscoach Jamilon Mülders. Beide landen staan zaterdag opnieuw tegenover elkaar.

Nederland trad in India aan met een vrij jong en onervaren team. De beste speelsters, onder wie Frédérique Matla en Lidewij Welten, slaan de trip over omdat ze kort daarna met hun clubs Amsterdam en Den Bosch uitkomen in het finaleweekend van de Euro Hockey League.

Neha Goyal bracht India in het eerste kwart op voorsprong. Het team van bondscoach Janneke Schopman, die na de Olympische Spelen van Tokio Sjoerd Marijne opvolgde bij India, ging rusten met 2-0. De tweede treffer kwam op naam van Sonika Tandi.

Oranje verkleinde de achterstand in het derde kwart dankzij een benutte strafbal van Yibbi Jansen (2-1). Verder kwam de regerend olympisch kampioen niet.