Manchester weken zonder Shaw, Ronaldo keert terug

Manchester United kan de komende weken niet beschikken over Luke Shaw. De verdediger moest zich zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Leicester City halverwege laten vervangen met een beenblessure. Trainer Ralf Rangnick zei vrijdag dat Shaw ongeveer drie weken niet beschikbaar is.

Cristiano Ronaldo miste het duel met Leicester omdat hij ziek was. De Portugees, topscorer van United in de competitie met twaalf doelpunten, kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Everton wel weer meedoen.

Rangnick heeft een contract tot het einde van dit seizoen. Ajax-coach Erik ten Hag lijkt de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen. “Ik ben niet van plan over mogelijke nieuwe trainers te praten”, zei Rangnick. “Voor zover ik weet, zijn alle trainers met wie de club tot nu toe heeft gesproken toptrainers. Als Erik ten Hag daarbij hoort, dan geldt dat ook voor hem. Dat is alles wat ik op dit moment kan zeggen.”