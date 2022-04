Max Verstappen eindigt vierde tijdens eerste training Australië

Wereldkampioen Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Australië de vierde tijd genoteerd in zijn Red Bull. Verstappen moest het op het Albert Park Circuit van Melbourne afleggen tegen Carlos Sainz, Charles Leclerc en Sergio Perez.

Sainz eindigde als eerste, Leclerc volgde met een verschil in tijd van 0,571 seconde. Derde werd Perez met 0,593 seconden op Sainz en Verstappen gaf 0,820 seconden toe.

De training begon om 05.00 uur Nederlandse tijd. Om 08.00 uur volgt een tweede vrije training. De Grote Prijs van Australië is de derde race van het jaar. Ferrari heeft de eerste twee races van dit Formule 1-seizoen gedomineerd en Leclerc is de leider in het kampioenschap. Sainz staat momenteel tweede, voor Verstappen.