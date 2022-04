Ritje op scooter over circuit kost Vettel 5000 euro

Sebastian Vettel moet een boete van 5000 euro betalen omdat hij op een scooter een rondje reed over het Formule 1-circuit in Melbourne. De viervoudig wereldkampioen viel aan het einde van de eerste vrije training op het rechte stuk stil met zijn Aston Martin. Nadat Vettel zelf het brandje in zijn auto had geblust, stapte hij op een scooter van een marshall.

De 34-jarige Duitser reed zo over het circuit terug naar de pits, ondertussen zwaaiend naar het Australische publiek. De wedstrijdleiding had de sessie stilgelegd met een rode vlag, zodat de stilgevallen Aston Martin van de baan gehaald kon worden.

Vettel verklaarde bij de stewards dat hij aan de marshall had gevraagd of hij diens scooter mocht lenen. De Duitser verwachtte dat de marshall mee zou rijden, maar die bleef staan. Volgens de stewards overtrad Vettel de regels door binnen 5 minuten na het einde van de training zonder toestemming over de baan te rijden.

De Duitse coureur miste de eerste twee grands prix van dit seizoen vanwege een coronabesmetting. Vettel bleef tijdens de tweede training in Melbourne aan de kant, omdat zijn monteurs de motor in zijn auto moesten vervangen.