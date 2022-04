Tennisser Brouwer kan in Houston niet stunten tegen Opelka

Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de halve finale te bereiken van het ATP-toernooi in Houston. De 26-jarige tennisser, die geboren is in de Texaanse stad, verloor in twee sets van de als derde geplaatste Amerikaan Reilly Opelka: 6-3 7-5.

Brouwer is afkomstig uit de kwalificaties. Hij is de nummer 361 van de wereld en was daarmee de laagst geklasseerde speler op de wereldranglijst die nog in het toernooi van Houston zat. Brouwer won in de eerste ronde van de Spanjaard Feliciano López en daarna van de Amerikaan J.J. Wolf. Dat waren zijn eerste twee zeges op de ATP Tour.

Tegen Opelka, de nummer 18 van de wereld, kostte één break de Nederlander Brouwer de eerste set. In de tweede set kwam Brouwer nog een break voor, maar die marge leverde hij meteen weer in. Op 5-5 verloor Brouwer zijn opslagbeurt op het derde breakpoint tegen. De Amerikaan maakte het daarna op zijn eigen service af.