Van de Zandschulp niet naar halve finale tennistoernooi Marrakesh

Tennisser Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Marrakesh. De als zesde geplaatste Nederlander verloor op het graveltoernooi in Marokko in drie sets van de Slowaak Alex Molcan: 4-6 6-3 6-4.

Van de Zandschulp begon goed tegen Molcan, tegen wie hij één keer eerder had gespeeld en toen ook verloor. Hij won de eerste set met 6-4. In de tweede en derde set raakte de Nederlandse nummer 43 van de wereld een keer de eigen opslagbeurt kwijt. Dat was voldoende voor de zege voor Molcan.

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp was het de tweede kwartfinaleplaats van het seizoen. Begin januari reikte hij tot de kwartfinales van het ATP-toernooi van Melbourne.

Van de Zandschulp kan zich gaan opmaken voor het graveltoernooi van Monte Carlo. Daar neemt hij het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Ook Tallon Griekspoor komt in Monaco in actie. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas.