Verstappen-fan extra vroeg uit de veren voor F1

De fans van Max Verstappen moeten dit weekend vroeg uit de veren als ze de Grand Prix van Australië willen zien: de race start namelijk om 07:00 uur Nederlandse tijd. Het Albert Park Street Circuit in Melbourne is dit weekend het strijdtoneel van de eerstvolgende Formule 1-race, waar rijders uit de hoogste klasse strijden om het wereldkampioenschap. Verstappen gaat dit weekend wederom proberen een achterstand goed te maken op Ferrari’s voorman Charles Leclerc.

Redbull vs. Ferrari

De vorige race won Verstappen weliswaar, maar de bolide van de Franse coureur is gewaagd aan die van het team van RedBull. De Formule 1-karavaan trekt voort en gaat dit weekend Down Under. Na twee jaar afwezigheid door strenge coronamaatregelen, mag er dit weekend weer geracet worden op het circuit van Melbourne. Verstappen beleefde in 2015 hier zijn Formule 1-debuut en wist sindsdien één keer het podium te betreden. Oud-teamgenoot van Verstappen, Daniel Ricciardo, rijdt dit weekend zijn ‘thuisrace’.

Al moeten we wel eerlijk zeggen: Ricciardo komt uit Perth, dat ligt maar liefst op 2700 kilometer afstand van Melbourne. De Australiër gaat dit weekend met zijn team McLaren proberen hoge ogen te gooien, wat in de races hiervoor precies niet lukte. Het team lijkt moeite te hebben met de nieuwe auto, al reed teamgenoot Lando Norris vorige race nog wel naar een keurige zevende plek.

Midden in de nacht

Vanwege het tijdverschil tussen Nederland en Australië wordt het een ‘vroegertje’ voor de diehard fans die de vrije training, kwalificatie en race willen zien. Zoals gezegd start de race om 07:00 uur Nederlandse tijd, maar wie ook de vrije trainingen wil zien moet nóg vroeger uit bed: 05:00 uur. Je kunt natuurlijk vanuit het bed de uitzending streamen, maar op televisie de race kijken voor je nieuwe tv-meubel met een vers bakje koffie is natuurlijk ook niet verkeerd. De kwalificatie is zaterdagochtend tussen 08:00 uur en 09:00 uur te zien. Hierna zullen we weten wie er vertrekken vanaf de eerste starttijd tijden de Grand Prix van Australië.

Ferrari wisselt stuivertje met Mercedes

Het vorige raceseizoen werd zoals bekend op de slotdag beslist in het voordeel van RedBull. Het verliep allemaal wat ongelukkig tijdens de slotrace waardoor Mercedes naast de titel greep en die klap lijken ze nog niet te boven zijn gekomen. Want het team worstelt met de nieuwe reglementen van de sport. Hierdoor lijkt het alsof ze stuivertje hebben gewisseld met Ferrari. Het Italiaanse team leek het de afgelopen jaren niet op de rit te hebben, maar staat prompt weer ineens vooraan.

De technische mannen en vrouwen bij Mercedes zoeken samen met coureurs Hamilton en Russel naar een oplossing, maar echt stappen worden er niet gemaakt. Het lijkt er dus op alsof het team van 7-voudig wereldkampioen Hamilton dit jaar de titel kan vergeten. Eén rivaal lijkt gevallen, maar de ander staat alweer op: Ferrari. Max Verstappen en RedBull kunnen dus nog niet achterover leunen en op de televisie voor hun tv-meubels kijken hoe de rest het doet. Bovendien heeft de Nederlandse coureur nog een flinke achterstand op Leclerc. De racekaravaan trekt na zondag gewoon weer door en dan zal moeten blijken wie achter wie aan moet jagen in de strijd om het kampioenschap.