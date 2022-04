Verstappen tweede in tweede vrije training voor GP van Australië

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Australië in de Formule 1 de tweede tijd neergezet. De wereldkampioen moest alleen WK-leider Charles Leclerc in de Ferrari voor zich dulden. De Monegask zette met 1.18,978 de beste tijd neer op het Albert Park Circuit.

Eerder op de dag had Verstappen in de eerste training de vierde tijd geklokt. Carlos Sainz, de Spaanse teamgenoot van Leclerc, was toen de snelste.

De Nederlandse kopman van Red Bull Racing worstelde in de tweede training weliswaar met de balans van zijn auto en klaagde daar regelmatig over over de boordradio, maar was wel aanzienlijk sneller dan in de eerste sessie. Hij gaf 0,245 seconde toe op Leclerc.

Sainz eindigde als derde op bijna vier tienden van zijn teamgenoot. Fernando Alonso zette in de Alpine de vierde tijd neer, Verstappens teamgenoot Sergio Pérez eindigde op de vijfde plaats. De Mercedessen kwamen er opnieuw niet aan te pas. George Russell werd elfde op ruim 1,2 seconde, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaf ruim 1,5 seconde toe op Leclerc en eindigde als dertiende.

Sebastian Vettel kwam tijdens de tweede training helemaal niet in actie. De viervoudig wereldkampioen, die de eerste twee grands prix miste vanwege een coronabesmetting, viel aan het einde van de eerste sessie stil met zijn Aston Martin. De Duitser bluste zelf de brand die in de auto was ontstaan. Aston Martin besloot uit voorzorg de motor te wisselen en daardoor moest Vettel in de tweede training in de pitbox blijven.

Voor de 34-jarige Duitser dreigt ook nog een straf. Hij moet zich bij de stewards melden, omdat hij op een scooter een rondje over het circuit reed nadat zijn auto was stilgevallen op het rechte stuk. De wedstrijdleiding legde de sessie toen tijdelijk stil met de rode vlag.