Verstappen ziet achterstand op Ferrari slinken

Max Verstappen heeft na de eerste vrije trainingen voor de Grote Prijs van Australië het gevoel dat de achterstand van Red Bull op Ferrari kleiner is geworden. De wereldkampioen zette in de eerste training de vierde tijd neer, in de tweede sessie moest hij alleen Charles Leclerc voor zich dulden. Het verschil met de WK-leider bedroeg 0,245 seconde.

“We zitten nog steeds een beetje achter Ferrari, maar ik denk dat we dit weekeinde misschien wel iets dichterbij kunnen komen”, zei Verstappen. “Het was een vrij positieve dag, de grip was goed en het circuit is minder hobbelig geworden. Het rijdt nu wat soepeler. Door de veranderingen aan de baan kan je de bochten ook wat meer aanvallen. In de eerste training en aan het begin van de tweede training miste ik wat balans in de auto, maar nadat we voor de laatste run wat dingen hadden aangepast, voelde het een stuk beter. We gaan de goede kant op, zaterdag proberen we daarop door te bouwen.”

Verstappen viel uit in de openingsrace in Bahrein, maar revancheerde zich twee weken geleden met winst van de GP van Saudi-Arabië. Hij staat nu in het WK-klassement op de derde plek achter de Ferrari-coureurs Leclerc en Carlos Sainz.